17:28 19.02.2026 (обновлено: 18:00 19.02.2026)
России нужен свой задел в электронике, заявил Медведев
России нужен свой задел в электронике, заявил Медведев

Медведев: РФ нужно иметь свой задел в электронике и кооперироваться с партнерами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. России нужно иметь свой задел в микроэлектронике и кооперироваться с партнерами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Он приехал на первый отраслевой окружной форум партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
"Микроэлектроника, о которой Денис Валентинович (Мантуров - ред.) сказал, мы действительно очень сильно отстали, причины анализировать не буду. Больше даже скажу, к сожалению, пока попытки ситуацию поменять не привели к каким-то радикальным изменениям, но нам обязательно нужно будет это сделать, потому что в противном случае нас и дальше будут отсекать от ключевых разработок... Не все надо делать самим, но нам нужно обязательно какой-то задел иметь свой и с кем-то кооперироваться, правильно выбирать партнеров, тех, кто готов с нами будет работать", - сказал Медведев на форуме.
