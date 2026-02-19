https://ria.ru/20260219/medvedev-2075540339.html
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности
Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель... РИА Новости, 19.02.2026
Медведев: ЕР планирует развивать сферу ИИ, космоса и связи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в области промышленности планирует развивать сферу искусственного интеллекта, беспилотных систем, космоса и связи, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
В четверг Медведев
выступил на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге
.
"Обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал. И биотехнологий, и новых материалов, и энергетики нового поколения, и конечно, космоса и связи. Вот этим, в том числе, мы и планируем заниматься", - сказал Медведев.
Также в числе ключевых направлений работы партии - рост производительности труда и кадровой обеспеченности, добавил зампред Совбеза РФ
.
Медведев пояснил, что на выборы в Госдуму
этой осенью партия пойдет с новой народной программой.
"Кстати, впервые в этом документе должен появиться раздел, который посвящен промышленности и технологическому суверенитету. Эта задача для партии не самая до этого была, наверное, актуальная, но сейчас мы решили и на этом сконцентрироваться", - добавил Медведев.