Медведев рассказал о планах "Единой России" в сфере промышленности

"Обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал. И биотехнологий, и новых материалов, и энергетики нового поколения, и конечно, космоса и связи. Вот этим, в том числе, мы и планируем заниматься", - сказал Медведев.