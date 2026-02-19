Молодежь должна отчетливо видеть свои перспективы, заявил Медведев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Молодежь России должна отчетливо видеть свои перспективы и в производстве, и в науке, и в развитии отечественных технологий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.