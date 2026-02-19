https://ria.ru/20260219/medvedev-2075520533.html
Молодежь должна отчетливо видеть свои перспективы, заявил Медведев
Молодежь должна отчетливо видеть свои перспективы, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Молодежь должна отчетливо видеть свои перспективы, заявил Медведев
Молодежь России должна отчетливо видеть свои перспективы и в производстве, и в науке, и в развитии отечественных технологий, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 19.02.2026
общество
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
Молодежь должна отчетливо видеть свои перспективы, заявил Медведев
Медведев: молодежь должна видеть перспективы в различных сферах деятельности