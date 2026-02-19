Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал привлекать участников СВО на промышленные предприятия
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 19.02.2026
Медведев призвал привлекать участников СВО на промышленные предприятия
Медведев призвал привлекать участников СВО на промышленные предприятия - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев призвал привлекать участников СВО на промышленные предприятия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал привлекать участников СВО к работе промышленных... РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
екатеринбург
единая россия
Медведев призвал привлекать участников СВО на промышленные предприятия

Медведев призвал привлекать участников СВО к работе промышленных предприятий

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал привлекать участников СВО к работе промышленных предприятий.
«
"Решая вопросы кадрового обеспечения, нужно привлекать на промышленные предприятия и участников специальной военной операции", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге
Вчера, 15:56
 
