Рейтинг@Mail.ru
Инженеры создали для армии уникальные образцы, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 19.02.2026 (обновлено: 16:09 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075515080.html
Инженеры создали для армии уникальные образцы, заявил Медведев
Инженеры создали для армии уникальные образцы, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Инженеры создали для армии уникальные образцы, заявил Медведев
Российские инженеры, конструкторы каждый день трудились над решением чрезвычайно сложных задач, создали для нужд армии уникальные образцы, заявил заместитель... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:04:00+03:00
2026-02-19T16:09:00+03:00
дмитрий медведев
технологии
россия
екатеринбург
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_0:213:3027:1916_1920x0_80_0_0_5e70e40028dfc8b2c9941a358b4f4257.jpg
https://ria.ru/20260219/rossiya-2075515808.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_300541aa27a1b69517ff3b548c4a3599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, технологии, россия, екатеринбург, единая россия
Дмитрий Медведев, Технологии, Россия, Екатеринбург, Единая Россия
Инженеры создали для армии уникальные образцы, заявил Медведев

Медведев: инженеры и конструкторы создали для нужд армии уникальные образцы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Российские инженеры, конструкторы каждый день трудились над решением чрезвычайно сложных задач, создали для нужд армии уникальные образцы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Российские инженеры, конструкторы, рабочие, действительно, по-настоящему каждый день трудились над решением вот этих чрезвычайно сложных задач. Поскольку по ряду позиций, не буду сейчас их называть, эта информация, может быть, и закрытая, просто не имеет сейчас такого значения, мы стартовали с весьма небольших объемов, но достигли очень хороших результатов и быстро перешли к серийному производству, создали для нужд армии уникальные образцы вооружения", - сказал Медведев в рамках Первого отраслевого окружного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия добьется победы, заявил Медведев
Вчера, 16:06
 
Дмитрий МедведевТехнологииРоссияЕкатеринбургЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала