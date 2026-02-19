Инженеры создали для армии уникальные образцы, заявил Медведев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Российские инженеры, конструкторы каждый день трудились над решением чрезвычайно сложных задач, создали для нужд армии уникальные образцы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.