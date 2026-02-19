Враги осознали уникальность российского вооружения, заявил Медведев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Враги России осознали, что ни у одной армии мира нет таких уникальных образцов вооружения, которые сейчас есть у России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Создали для нужд армии уникальные образцы вооружения. Они всем известны, и таких вооружений, во всяком случае, многих из, них нет ни у одной армии мира. Самое важное, что наши враги это осознали", - сказал Медведев на форуме.