Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России
Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России
Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания России, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 19.02.2026
россия
екатеринбург
