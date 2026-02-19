Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 19.02.2026 (обновлено: 16:37 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075513017.html
Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России
Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России
Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания России, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:59:00+03:00
2026-02-19T16:37:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_0:0:2935:1652_1920x0_80_0_0_cabc6583c2767bf8754df2f29691cd70.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075519006.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070739224_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_5c8460d3a84ea38e63f3bfd76e224049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев рассказал о развитии промышленного суверенитета России

Медведев: развитие промышленного суверенитета России всегда было в приоритете

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВсероссийский форум Центров госуслуг в Москве
Всероссийский форум Центров госуслуг в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Всероссийский форум Центров госуслуг в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Первый отраслевой окружной форум партии "Есть результат!" проходит в четверг в Екатеринбурге.
"Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания нашего государства", - сказал Медведев в ходе форума.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия добьется победы, заявил Медведев
Вчера, 16:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕкатеринбургДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала