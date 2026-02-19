Рейтинг@Mail.ru
Многие задачи в промышленности казались трудноисполнимыми, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
15:57 19.02.2026 (обновлено: 16:09 19.02.2026)
Многие задачи в промышленности казались трудноисполнимыми, заявил Медведев
Многие задачи в промышленности казались трудноисполнимыми, заявил Медведев - РИА Новости, 19.02.2026
Многие задачи в промышленности казались трудноисполнимыми, заявил Медведев
Многие задачи в области промышленности в начале СВО казались трудноисполнимыми, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии... РИА Новости, 19.02.2026
россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Многие задачи в промышленности казались трудноисполнимыми, заявил Медведев

Медведев: задачи в промышленности в начале СВО казались трудноисполнимыми

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Многие задачи в области промышленности в начале СВО казались трудноисполнимыми, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев отметил, что с момента начала СВО удалось в несколько раз увеличить объем выпуска многих видов военной продукции.
"Очень многие задачи, скажу так, аккуратно, в области промышленности казались трудноисполнимыми", - сказал Медведев на Первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО
