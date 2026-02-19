Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о важности мер поддержки промышленности для СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:56 19.02.2026 (обновлено: 16:10 19.02.2026)
Медведев рассказал о важности мер поддержки промышленности для СВО
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев рассказал о важности мер поддержки промышленности для СВО

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Россия подошла бы к СВО совсем в другом состоянии, если бы не вовремя принятые меры поддержки промышленности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Мы были у истоков принятия основных законов, касающихся промышленности. За эти годы их было принято несколько десятков штук, они направлены на поддержку производства, на внедрение новых технологий, естественно, на подготовку кадров. Если бы этого не было сделано, то, наверно бы, мы бы подошли к СВО в совершенно другом состоянии", - сказал Медведев в ходе Первого отраслевого окружного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Медведев назвал цели СВО
