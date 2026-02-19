https://ria.ru/20260219/medvedev-2075512163.html
Медведев рассказал о важности мер поддержки промышленности для СВО
Медведев рассказал о важности мер поддержки промышленности для СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев рассказал о важности мер поддержки промышленности для СВО
Россия подошла бы к СВО совсем в другом состоянии, если бы не вовремя принятые меры поддержки промышленности, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:56:00+03:00
2026-02-19T15:56:00+03:00
2026-02-19T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_0:213:3027:1916_1920x0_80_0_0_5e70e40028dfc8b2c9941a358b4f4257.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075484988.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558102_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_300541aa27a1b69517ff3b548c4a3599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
Медведев рассказал о важности мер поддержки промышленности для СВО
Медведев: РФ подошла бы к СВО в другом состоянии без поддержки промышленности