Медведев заявил о росте объемов выпуска военной продукции в России
15:56 19.02.2026 (обновлено: 16:37 19.02.2026)
Медведев заявил о росте объемов выпуска военной продукции в России
России удалось в несколько раз увеличить объемы выпуска многих видов военной продукции, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель... РИА Новости, 19.02.2026
россия
екатеринбург
дмитрий медведев
единая россия
россия
екатеринбург
россия, екатеринбург, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Екатеринбург, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев заявил о росте объемов выпуска военной продукции в России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области. 19 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области. 19 февраля 2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. России удалось в несколько раз увеличить объемы выпуска многих видов военной продукции, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев .
"(России - ред.) Удалось в несколько раз увеличить объём выпуска многих видов военной продукции", - сказал Медведев в рамках Первого отраслевого окружного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Медведев рассказал, как уральские рабочие приближают победу России на СВО
Россия Екатеринбург Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
