Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил вклад Урала в укрепление оборонного потенциала России - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 19.02.2026 (обновлено: 16:53 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075511451.html
Медведев отметил вклад Урала в укрепление оборонного потенциала России
Медведев отметил вклад Урала в укрепление оборонного потенциала России - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев отметил вклад Урала в укрепление оборонного потенциала России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил вклад Урала и его жителей в укрепление оборонного... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:54:00+03:00
2026-02-19T16:53:00+03:00
урал
россия
дмитрий медведев
екатеринбург
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075535699_0:230:2960:1895_1920x0_80_0_0_1ebd4fb2808b7053805b6965720a7a3c.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075511916.html
урал
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075535699_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_aa9cf731536f47962e4f9497dcde9028.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
урал, россия, дмитрий медведев, екатеринбург, единая россия
Урал, Россия, Дмитрий Медведев, Екатеринбург, Единая Россия
Медведев отметил вклад Урала в укрепление оборонного потенциала России

Медведев отметил вклад Урала и его жителей в укрепление оборонного потенциала РФ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области. 19 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод Уральские локомотивы в Свердловской области. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области. 19 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил вклад Урала и его жителей в укрепление оборонного потенциала России.
«
"Не лишним будет напомнить и то, что многие поколения уральцев внесли неоценимый вклад в укрепление индустриальной мощи нашей страны и ее оборонного потенциала", - сказал Медведев в рамках Первого отраслевого окружного форума партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев приехал на форум "Единой России" в Екатеринбурге
Вчера, 15:56
 
УралРоссияДмитрий МедведевЕкатеринбургЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала