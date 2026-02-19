Рейтинг@Mail.ru
Медведев осмотрел кабину российского электропоезда "Финист" - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 19.02.2026 (обновлено: 16:29 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075501054.html
Медведев осмотрел кабину российского электропоезда "Финист"
Медведев осмотрел кабину российского электропоезда "Финист" - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев осмотрел кабину российского электропоезда "Финист"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев побывал в кабине российского электропоезда "Финист",... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:12:00+03:00
2026-02-19T16:29:00+03:00
верхняя пышма
екатеринбург
свердловская область
дмитрий медведев
денис мантуров
уральские локомотивы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075524496_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_bfc8f7b95013eca156b56ad85a8bb46b.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075493557.html
верхняя пышма
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075524496_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6082dc8571961565ae85dc4f57818512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
верхняя пышма, екатеринбург, свердловская область, дмитрий медведев, денис мантуров, уральские локомотивы
Верхняя Пышма, Екатеринбург, Свердловская область, Дмитрий Медведев, Денис Мантуров, Уральские локомотивы
Медведев осмотрел кабину российского электропоезда "Финист"

Медведев на заводе "Уральские локомотивы" осмотрел кабину электропоезда "Финист"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области. 19 февраля 2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод Уральские локомотивы в Свердловской области. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области. 19 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев побывал в кабине российского электропоезда "Финист", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Медведев посетил завод "Уральские локомотивы", расположенный в Верхней Пышме под Екатеринбургом.
Зампред Совбеза осмотрел место машиниста и приборную панель. В кабине его сопровождал первый вице-премьер Денис Мантуров, а также гендиректор группы "Синара" Виктор Леш.
Первые двухсистемные электропоезда "Финист" начали курсировать в Свердловской области в конце октября 2025 года. Это первый полностью отечественный электропоезд двойного питания, предназначенный для эксплуатации на электрифицированных линиях и постоянного, и переменного тока. ЭС105 - его вторая модификация.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Пусть локти кусают". Медведев высказался об ушедших из России фирмах
Вчера, 14:50
 
Верхняя ПышмаЕкатеринбургСвердловская областьДмитрий МедведевДенис МантуровУральские локомотивы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала