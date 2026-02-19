Медведев выразил уверенность в том, что Россия достигнет мира

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Россия достигнет мира и обеспечит свою безопасность, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".