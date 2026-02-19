Рейтинг@Mail.ru
Медведев выразил уверенность в том, что Россия достигнет мира - РИА Новости, 19.02.2026
14:38 19.02.2026 (обновлено: 14:39 19.02.2026)
Медведев выразил уверенность в том, что Россия достигнет мира
Россия достигнет мира и обеспечит свою безопасность, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий... РИА Новости, 19.02.2026
Медведев выразил уверенность в том, что Россия достигнет мира

Медведев заявил, что Россия достигнет мира и обеспечит свою безопасность

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Россия достигнет мира и обеспечит свою безопасность, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев посетил в четверг завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области.
"Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В очередь, граждане! Россия выплатит репарации всем желающим
18 февраля, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
