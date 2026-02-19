https://ria.ru/20260219/medvedev-2075484988.html
Медведев назвал цели СВО
Медведев назвал цели СВО - РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:28:00+03:00
2026-02-19T14:28:00+03:00
2026-02-19T14:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
дмитрий медведев, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал целью СВО навсегда исключить возможности возникновения угрозы войны и демилитаризовать режим, который создал такие условия.
"При наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер. Поэтому цель специальной военной операции - исключить возможности на будущее, раз и навсегда. Ну и, естественно, демилитаризовать тот режим, который создал такую ситуацию", - сказал он на встрече с рабочими.