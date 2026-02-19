Медведев рассказал, каким компаниям позволят вернуться в Россию

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что в Россию пустят только те иностранные компании, которые не будут мешать.

"Пустим или вернем только тех (иностранные компании - ред.), кто нам не будет мешать", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими предприятия.