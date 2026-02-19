Рейтинг@Mail.ru
Цели СВО будут достигнуты, заявил Медведев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 19.02.2026 (обновлено: 14:51 19.02.2026)
Цели СВО будут достигнуты, заявил Медведев
Цели СВО будут достигнуты, заявил Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев отметил, что переговоры - это всегда хорошо, но цели СВО будут достигнуты.
Медведев посетил в четверг завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области.
«
"Вы знаете, сейчас идут переговоры. Переговоры - всегда хорошо. Но вне контекста переговоров, те цели, которые были заявлены верховным главнокомандующим нашей страны, президентом нашей страны в ходе решения о проведении СВО, они будут достигнуты. Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков. Наверное, это самое главное для каждого из присутствующих", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
Переговоры по Украине прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Медведев выразил уверенность в том, что Россия достигнет мира
Медведев выразил уверенность в том, что Россия достигнет мира
