Цели СВО будут достигнуты, заявил Медведев

"Вы знаете, сейчас идут переговоры. Переговоры - всегда хорошо. Но вне контекста переговоров, те цели, которые были заявлены верховным главнокомандующим нашей страны, президентом нашей страны в ходе решения о проведении СВО, они будут достигнуты. Мы достигнем мира и обеспечим безопасность нашего государства, а стало быть, безопасность всех здесь стоящих, наших детей, наших внуков. Наверное, это самое главное для каждого из присутствующих", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".