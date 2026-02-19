https://ria.ru/20260219/medinskiy-2075515715.html
Мединский доложил Путину о ходе переговоров по Украине
Глава российской делегации Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.02.2026
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Работа ведется, <...> она сложная", — сказал он.
После встречи в Женеве новых контактов с США не было, уточнил Песков.
Что касается возможного участия европейцев в переговорном процессе, то Россия, по его словам, не видит в этом смысла.
"Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее способствуют продолжению войны, а не мирному урегулированию", — подчеркнул пресс-секретарь.
Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля. По словам Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новые контакты в ближайшее время.
Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.
В Женеву приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как во вторник рассказал источник РИА Новости, они хотели узнать об итогах мероприятия. За происходящим также наблюдали представители Германии, Франции и Италии
.
Накануне после завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу с украинской стороной. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров
и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана
, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия
и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ
должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.