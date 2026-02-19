Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве

Мединский доложил Путину о ходе переговоров по Украине

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава российской делегации Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о ходе переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Работа ведется, <...> она сложная", — сказал он.

После встречи в Женеве новых контактов с США не было, уточнил Песков.

Что касается возможного участия европейцев в переговорном процессе, то Россия, по его словам, не видит в этом смысла.

"Подавляющее большинство точек зрения, которые высказываются в европейских столицах, скорее способствуют продолжению войны, а не мирному урегулированию", — подчеркнул пресс-секретарь.

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию проходил 17 и 18 февраля. По словам Мединского, они были тяжелыми, но деловыми. Он анонсировал новые контакты в ближайшее время.

Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

В Женеву приезжали британцы во главе с советником по безопасности премьера Кира Стармера Джонатаном Пауэллом. Как во вторник рассказал источник РИА Новости, они хотели узнать об итогах мероприятия. За происходящим также наблюдали представители Германии, Франции и Италии

Накануне после завершения основной части переговоров Мединский провел еще одну закрытую встречу с украинской стороной. В Киеве утверждают, что на ней присутствовали секретарь СНБО Рустем Умеров и глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.

Мирный процесс по Украине

мирного плана , предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда В конце января и начале февраля в Абу-Даби состоялись закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.