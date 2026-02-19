https://ria.ru/20260219/mchs-2075375940.html
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 19.02.2026
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Северо-Курильского района на фоне прохождения циклона, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:06:00+03:00
2026-02-19T08:06:00+03:00
2026-02-19T08:06:00+03:00
происшествия
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767600936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cd65721466f4b46ad898fd5f9a483a0.jpg
https://ria.ru/20260209/turisty-2073240836.html
сахалинская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767600936_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_41c856a6bbf3682060cb0f7055cf4056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
МЧС объявило на северных Курилах экстренное предупреждение из-за циклона