На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Северо-Курильского района на фоне прохождения циклона, сообщило ГУ МЧС по... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T08:06:00+03:00
2026-02-19T08:06:00+03:00
происшествия
сахалинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
сахалинская область
россия
происшествия, сахалинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Сахалинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

МЧС объявило на северных Курилах экстренное предупреждение из-за циклона

Очистка улиц от снега во время снежного циклона на Сахалине. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 фев - РИА Новости. Экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию направлены в администрацию Северо-Курильского района на фоне прохождения циклона, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области.
"В администрацию муниципального округа и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области", - отмечается в сообщении ведомства.
По информации сахалинского управления Росгидромета, утром и днем в пятницу в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный снег, ветер порывами 20-25 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют жителям на время действия экстренного предупреждения без особой необходимости не покидать пределы населенного пункта, а туристам на маршруте - переждать непогоду в подготовленных местах.
Люди фотографируются на пляже на острове Итуруп в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Трутнев рассказал о росте турпотока на Курилы в 2025 году
9 февраля, 16:24
 
ПроисшествияСахалинская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
