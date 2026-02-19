Рейтинг@Mail.ru
Мессенджер Max может упростить доступ к правосудию, заявил Краснов - РИА Новости, 19.02.2026
14:23 19.02.2026
Мессенджер Max может упростить доступ к правосудию, заявил Краснов
Мессенджер Max может упростить доступ к правосудию, заявил Краснов
Единый портал государственных услуг и национальный мессенджер Max могут упростить доступ к правосудию и повысить его качество, заявил председатель Верховного... РИА Новости, 19.02.2026
россия, москва, игорь краснов, владимир путин, технологии
Россия, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, Технологии
Мессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Единый портал государственных услуг и национальный мессенджер Max могут упростить доступ к правосудию и повысить его качество, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Современные технологии, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, позволяют решать множество прикладных задач, связанных с обработкой больших массивов данных и генерацией документов. Но их внедрение не самоцель. Они лишь средства для упрощения доступа к правосудию и повышения его качества. Ими могут выступать функционирующий по принципу одного окна единый портал государственных услуг, а также национальный мессенджер Max", - сообщил Краснов.
Председатель ВС РФ добавил, что использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций. Кроме того, цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом "электронное дело" сократить все виды судебных издержек, подчеркнул Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
РоссияМоскваИгорь КрасновВладимир ПутинТехнологии
 
 
