Мессенджер Max может упростить доступ к правосудию, заявил Краснов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Единый портал государственных услуг и национальный мессенджер Max могут упростить доступ к правосудию и повысить его качество, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.

Председатель ВС РФ добавил, что использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций. Кроме того, цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом "электронное дело" сократить все виды судебных издержек, подчеркнул Краснов.