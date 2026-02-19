Мессенджер Max может упростить доступ к правосудию, заявил Краснов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Единый портал государственных услуг и национальный мессенджер Max могут упростить доступ к правосудию и повысить его качество, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Современные технологии, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, позволяют решать множество прикладных задач, связанных с обработкой больших массивов данных и генерацией документов. Но их внедрение не самоцель. Они лишь средства для упрощения доступа к правосудию и повышения его качества. Ими могут выступать функционирующий по принципу одного окна единый портал государственных услуг, а также национальный мессенджер Max", - сообщил Краснов.
Председатель ВС РФ добавил, что использование цифрового ID, электронной подписи и средств видеоконференции могло бы обеспечить безбарьерное обращение миллионов пользователей в суды всех инстанций. Кроме того, цифровые доказательства способны стать материалом для аналитики нейронных сетей, а формируемое таким образом "электронное дело" сократить все виды судебных издержек, подчеркнул Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.