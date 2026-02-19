Рейтинг@Mail.ru
Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины - РИА Новости, 19.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 19.02.2026
Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины
Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины - РИА Новости, 19.02.2026
Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины
Мать попавшего в плен военнослужащего ВСУ присвоила полагавшиеся ему за три года выплаты, выписала его из квартиры и уехала с Украины, сообщает украинский... РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
украина
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины

Мать украинского пленного присвоила его выплаты за три года и уехала за границу

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мать попавшего в плен военнослужащего ВСУ присвоила полагавшиеся ему за три года выплаты, выписала его из квартиры и уехала с Украины, сообщает украинский телеканал "Ровно1".
"Он три года был в плену, а когда вернулся, узнал, что мать украла его деньги и выписала его из квартиры... Двадцатидвухлетний Дмитрий после трехлетней неволи узнал, что самый родной человек присвоил его деньги на сумму более четырех миллионов гривен (около 92 тысяч долларов -ред.). Это деньги, которые семья получала, пока военный был в плену", - говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала.
Как заявил украинским журналистам военнослужащий, он подписал контракт с ВСУ еще до февраля 2022 года, но в начале боевых действий сдался в плен. По возвращении домой он выяснил, что полагавшиеся ему выплаты получала его мать, которая к этому моменту выписала его из квартиры и уехала за границу. Мирно урегулировать вопрос у мужчины не вышло, сейчас он обратился в суд. По его словам, такие ситуации не единичны среди его сослуживцев. В настоящий момент гражданин снова подписал контракт с ВСУ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как ловил полуодетых людей для отправки на фронт
18 февраля, 12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала