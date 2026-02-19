Мать пленного ВСУ присвоила его выплаты и уехала с Украины

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мать попавшего в плен военнослужащего ВСУ присвоила полагавшиеся ему за три года выплаты, выписала его из квартиры и уехала с Украины, сообщает украинский телеканал "Ровно1".

"Он три года был в плену, а когда вернулся, узнал, что мать украла его деньги и выписала его из квартиры... Двадцатидвухлетний Дмитрий после трехлетней неволи узнал, что самый родной человек присвоил его деньги на сумму более четырех миллионов гривен (около 92 тысяч долларов -ред.). Это деньги, которые семья получала, пока военный был в плену", - говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала.