04:49 19.02.2026 (обновлено: 12:12 19.02.2026)
Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете
Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете
общество, россия, ассоциация юристов россии
Общество, Россия, Ассоциация юристов России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мужчина за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Штраф до 100 тысяч рублей грозит россиянам за нецензурную речь в интернете, а при повторном нарушении — до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.
"Использование в интернете ненормативной лексики, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражающей неуважение к обществу или государству, влечет за собой административную ответственность по части третьей статьи 20.1 КоАП России "Мелкое хулиганство" — гражданину грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
При этом за повторное нарушение, добавил Макаров, сумма штрафа вырастет уже до 200 тысяч рублей, за два и более — до 300 тысяч рублей.
Григорий Гуров на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Глава Росмолодежи призвал россиян отказаться от мата
12 февраля, 10:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
