Юрист рассказал, что грозит за мат в интернете

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Штраф до 100 тысяч рублей грозит россиянам за нецензурную речь в интернете, а при повторном нарушении — до 200 тысяч рублей, сообщил РИА Новости член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров.

При этом за повторное нарушение, добавил Макаров, сумма штрафа вырастет уже до 200 тысяч рублей, за два и более — до 300 тысяч рублей.