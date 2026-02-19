https://ria.ru/20260219/manturov-2075544252.html
Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции
Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции
Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции
Развертывание российской орбитальной станции в космосе планируется с 2028 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров РИА Новости, 19.02.2026
россия
Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции
Мантуров: российская орбитальная станция планируют развернуть в 2028 году