Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции - РИА Новости, 19.02.2026
17:19 19.02.2026
Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции
Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции
Развертывание российской орбитальной станции в космосе планируется с 2028 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров РИА Новости, 19.02.2026
россия, денис мантуров, роскосмос, космос - риа наука
Россия, Денис Мантуров, Роскосмос, Космос - РИА Наука
Мантуров рассказал о планах по развертыванию российской орбитальной станции

Мантуров: российская орбитальная станция планируют развернуть в 2028 году

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Развертывание российской орбитальной станции в космосе планируется с 2028 года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров
"Конечно, предметом национальной гордости должна стать собственная орбитальная станция, развертывание которой планируется с 2028 года. Она станет ключевой платформой для освоения дальнего космоса, включая создание российской лунной базы", - сказал Мантуров на пленарном заседании первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!"
Он добавил, что на повестке "Роскосмоса" и частных компаний также стоит создание низкоорбитальной группировки спутниковой связи. В числе приоритетов - разработка линейки принципиально новых ракет-носителей, в том числе с возвращаемой первой ступенью.
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе
РоссияДенис МантуровРоскосмосКосмос - РИА Наука
 
 
