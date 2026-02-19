Мантуров назвал процент современного оружия и техники в ВС России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России стабильно находится на уровне выше 70%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".