Мантуров назвал процент современного оружия и техники в ВС России - РИА Новости, 19.02.2026
16:18 19.02.2026 (обновлено: 16:20 19.02.2026)
Мантуров назвал процент современного оружия и техники в ВС России
2026
россия, денис мантуров
Россия, Денис Мантуров
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПервый вице-премьер России Денис Мантуров
© РИА Новости / Виталий Невар
Первый вице-премьер России Денис Мантуров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России стабильно находится на уровне выше 70%, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".
"С начала специальной военной операции наши производители постоянно наращивают выпуск вооружений и военной техники. Наряду с этим организована непрерывная модернизация образцов и разработка перспективных видов вооружения. В сочетании это позволяет стабильно поддерживать долю современного оружия и техники Вооруженных сил Российской Федерации на уровне выше 70%", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер РФ отметил, что тесная координация с коллегией военно-промышленной комиссии и ведущими предприятиями позволяет оперативно закрывать первоочередные потребности фронта.
