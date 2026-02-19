Рейтинг@Mail.ru
Магаданские энергетики сплели более 400 маскировочных сетей для бойцов СВО
Надежные люди
 
17:37 19.02.2026
Магаданские энергетики сплели более 400 маскировочных сетей для бойцов СВО
Магаданские энергетики сплели более 400 маскировочных сетей для бойцов СВО - РИА Новости, 19.02.2026
Магаданские энергетики сплели более 400 маскировочных сетей для бойцов СВО
Энергетики Магаданской ТЭЦ сплели более 400 маскировочных сетей для участников СВО, говорится в Telegram-канале магаданских волонтеров "Сети 49". РИА Новости, 19.02.2026
надежные люди
магаданская область
магаданская область
магаданская область
Надежные люди, Магаданская область
Магаданские энергетики сплели более 400 маскировочных сетей для бойцов СВО

Энергетики Магаданской ТЭЦ сплели более 400 маскировочных сетей для бойцов СВО

МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости. Энергетики Магаданской ТЭЦ сплели более 400 маскировочных сетей для участников СВО, говорится в Telegram-канале магаданских волонтеров "Сети 49".
"Дружный коллектив Магаданской ТЭЦ перешагнул очередной рубеж. Их заботливыми, надёжными руками сплетено более 400 маскировочных сетей. Уже очень давно волонтёры ТЭЦ не просто плетут сети, но и готовят самостоятельно все материалы для плетения", - говорится в сообщении.
Дополняется, что энергетики успешно освоили технологию плетения сетей и подготовку необходимых материалов. "Кроме того, они активно участвуют в наших совместных закупках и самостоятельно отправляют большое количество сетей на передовую.
Чтобы выполнить срочные заявки от бойцов, волонтёры ТЭЦ готовы трудиться без выходных. На прошлой неделе они подготовили своеобразный подарок бойцам ко Дню защитника Отечества, выполнив и отправив в зону СВО большой заказ на 44 маскировочные сети", - говорится в сообщении.
Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Магаданская область с начала спецоперации отправила военным 145 т груза
17 февраля, 15:37
 
Надежные людиМагаданская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
