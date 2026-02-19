Магаданские энергетики сплели более 400 маскировочных сетей для бойцов СВО

МАГАДАН, 19 фев - РИА Новости. Энергетики Магаданской ТЭЦ сплели более 400 маскировочных сетей для участников СВО, Энергетики Магаданской ТЭЦ сплели более 400 маскировочных сетей для участников СВО, говорится в Telegram-канале магаданских волонтеров "Сети 49".

"Дружный коллектив Магаданской ТЭЦ перешагнул очередной рубеж. Их заботливыми, надёжными руками сплетено более 400 маскировочных сетей. Уже очень давно волонтёры ТЭЦ не просто плетут сети, но и готовят самостоятельно все материалы для плетения", - говорится в сообщении.

Дополняется, что энергетики успешно освоили технологию плетения сетей и подготовку необходимых материалов. "Кроме того, они активно участвуют в наших совместных закупках и самостоятельно отправляют большое количество сетей на передовую.