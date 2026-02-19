В Кремле назвали Мадагаскар важным партнером России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мадагаскар является важным партнером России в Африке, между странами налажены давние связи, следует из материалов к визиту лидера Мадагаскара Микаэля Рандрианирины в РФ.
Рандрианирина находится в России с официальным визитом. Это первый его визит в РФ.
"Мадагаскар – важный партнер России в Африке, с которым у нас налажены давние связи. В следующем году будем отмечать 55-летие установления дипломатических отношений", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой Кремля.
Кроме того, отмечается, что страны поддерживают регулярный политический диалог и развивают межпарламентское сотрудничество.
В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре прошли массовые протесты на фоне отключений воды и электричества, погибли десятки человек. В результате государственного переворота президент страны Андри Радзуэлина был отстранен от власти, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.