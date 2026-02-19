Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали Мадагаскар важным партнером России
16:35 19.02.2026
В Кремле назвали Мадагаскар важным партнером России
Мадагаскар является важным партнером России в Африке, между странами налажены давние связи
в мире
россия
мадагаскар
африка
россия
мадагаскар
африка
в мире, россия, мадагаскар, африка
В мире, Россия, Мадагаскар, Африка
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мадагаскар является важным партнером России в Африке, между странами налажены давние связи, следует из материалов к визиту лидера Мадагаскара Микаэля Рандрианирины в РФ.
Рандрианирина находится в России с официальным визитом. Это первый его визит в РФ.
"Мадагаскар – важный партнер России в Африке, с которым у нас налажены давние связи. В следующем году будем отмечать 55-летие установления дипломатических отношений", - говорится в материалах, предоставленных пресс-службой Кремля.
Кроме того, отмечается, что страны поддерживают регулярный политический диалог и развивают межпарламентское сотрудничество.
В конце сентября 2025 года на Мадагаскаре прошли массовые протесты на фоне отключений воды и электричества, погибли десятки человек. В результате государственного переворота президент страны Андри Радзуэлина был отстранен от власти, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога
Вчера, 16:29
 
