Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране
16:27 19.02.2026
Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране
Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране
Правительство Мадагаскара предпринимает меры, направленные на улучшение ситуации в стране, заявил президента России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
россия, мадагаскар, владимир путин
Россия, Мадагаскар, Владимир Путин
Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране

Путин: власти Мадагаскара предпринимают меры для улучшения ситуации в стране

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство Мадагаскара предпринимает меры, направленные на улучшение ситуации в стране, заявил президента России Владимир Путин.
"Мы видим, что ваше правительство предпринимает существенные шаги, направленные на улучшение ситуации в стране в целом", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной.
Рандрианирина находится в России с официальным визитом. Это первый его визит в РФ.
