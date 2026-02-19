https://ria.ru/20260219/madagaskar-2075524040.html
Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране
Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране - РИА Новости, 19.02.2026
Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране
Правительство Мадагаскара предпринимает меры, направленные на улучшение ситуации в стране, заявил президента России Владимир Путин. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:27:00+03:00
2026-02-19T16:27:00+03:00
2026-02-19T16:27:00+03:00
россия
мадагаскар
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260219/vstrecha-2075523454.html
россия
мадагаскар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мадагаскар, владимир путин
Россия, Мадагаскар, Владимир Путин
Путин отметил работу властей Мадагаскара для улучшения ситуации в стране
Путин: власти Мадагаскара предпринимают меры для улучшения ситуации в стране