Рейтинг@Mail.ru
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 19.02.2026 (обновлено: 16:32 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/madagaskar-2075522981.html
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию - РИА Новости, 19.02.2026
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение посетить Россию, назвал РФ великой и выразил надежду на... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:24:00+03:00
2026-02-19T16:32:00+03:00
россия
мадагаскар
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525130_140:0:3087:1657_1920x0_80_0_0_812478a657ac58264ea4ba0142b7fb4f.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075524975.html
россия
мадагаскар
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525130_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5ad61d881c89df243333207682ab6a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мадагаскар, владимир путин, москва
Россия, Мадагаскар, Владимир Путин, Москва
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию

Рандрианирина надеется на помощь России с последствиями циклонов на Мадагаскаре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
Владимир Путин и Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Микаэль Рандрианирина во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение посетить Россию, назвал РФ великой и выразил надежду на помощь с последствиями циклонов.
Рандрианирина ранее прибыл в Москву во главе делегации Мадагаскара. Это его первый визит в Россию.
"Я хотел бы вас поблагодарить за приглашение приехать в РФ, это великая страна, и мы надеемся, что вы сможете помочь нам в такой непростой период для Мадагаскара из-за циклонов", - сказал Рандрианирина на переговорах с Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин выразил соболезнования президенту Мадагаскара из-за циклонов
Вчера, 16:30
 
РоссияМадагаскарВладимир ПутинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала