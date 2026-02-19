https://ria.ru/20260219/madagaskar-2075522981.html
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию - РИА Новости, 19.02.2026
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение посетить Россию, назвал РФ великой и выразил надежду на... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:24:00+03:00
2026-02-19T16:24:00+03:00
2026-02-19T16:32:00+03:00
россия
мадагаскар
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525130_140:0:3087:1657_1920x0_80_0_0_812478a657ac58264ea4ba0142b7fb4f.jpg
https://ria.ru/20260219/putin-2075524975.html
россия
мадагаскар
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075525130_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5ad61d881c89df243333207682ab6a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мадагаскар, владимир путин, москва
Россия, Мадагаскар, Владимир Путин, Москва
Президент Мадагаскара поблагодарил Путина за приглашение в Россию
Рандрианирина надеется на помощь России с последствиями циклонов на Мадагаскаре