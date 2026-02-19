Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с Россией

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в социальной сфере и здравоохранении, а также в энергетике и военной сфере, заявил президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина.