Рейтинг@Mail.ru
Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с Россией - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 19.02.2026 (обновлено: 16:32 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/madagaskar-2075522624.html
Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с Россией
Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с Россией - РИА Новости, 19.02.2026
Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с Россией
Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в социальной сфере и здравоохранении, а также в энергетике и военной сфере, заявил... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:22:00+03:00
2026-02-19T16:32:00+03:00
россия
мадагаскар
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/90/1562159004_0:111:2048:1263_1920x0_80_0_0_a9a008f17ff9100dff97b56150c68fe6.jpg
https://ria.ru/20260219/rossija-2075524709.html
россия
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156215/90/1562159004_109:0:1941:1374_1920x0_80_0_0_deefadab0cfb4a86ea1a229e24188d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мадагаскар, в мире
Россия, Мадагаскар, В мире
Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с Россией

Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с РФ во всех сферах

CC BY 2.0 / 113306963@N05 / Alley of the Baobabs,MadagascarМадагаскар
Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
CC BY 2.0 / 113306963@N05 / Alley of the Baobabs,Madagascar
Мадагаскар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в социальной сфере и здравоохранении, а также в энергетике и военной сфере, заявил президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина.
"Мы готовы показать вам, что готовы развивать отношения с Российской Федерацией во всех сферах, о которых вы говорили - в социальной, в здравоохранении, в образовательной сферах, а также в вопросах энергетики, углеводородов, в сфере развития инфраструктуры и, конечно, в военной сфере", - сказал президент Мадагаскара в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Путин и Рандрианирина в ходе встречи планируют обсудить состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах, сообщили ранее в Кремле. Кроме того, лидеры на переговорах затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия и Мадагаскар настроены на наращивание политического диалога
Вчера, 16:29
 
РоссияМадагаскарВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала