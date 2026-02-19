https://ria.ru/20260219/madagaskar-2075522624.html
Президент Мадагаскара выразил желание развивать отношения с Россией
Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в социальной сфере и здравоохранении, а также в энергетике и военной сфере, заявил...
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мадагаскар намерен развивать отношения с Россией во всех сферах, в том числе в социальной сфере и здравоохранении, а также в энергетике и военной сфере, заявил президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина.
"Мы готовы показать вам, что готовы развивать отношения с Российской Федерацией во всех сферах, о которых вы говорили - в социальной, в здравоохранении, в образовательной сферах, а также в вопросах энергетики, углеводородов, в сфере развития инфраструктуры и, конечно, в военной сфере", - сказал президент Мадагаскара
в начале переговоров с президентом России Владимиром Путиным
.
Путин и Рандрианирина в ходе встречи планируют обсудить состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах, сообщили ранее в Кремле. Кроме того, лидеры на переговорах затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.