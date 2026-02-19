https://ria.ru/20260219/madagaskar-2075452435.html
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
россия
владимир путин
мадагаскар
россия
мадагаскар
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве