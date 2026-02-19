Рейтинг@Mail.ru
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
12:59 19.02.2026 (обновлено: 13:13 19.02.2026)
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
2026
россия, владимир путин, мадагаскар
Россия, Владимир Путин, Мадагаскар
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Возложению венка не помешал даже сильный снегопад, охвативший столицу.
В четверг ожидаются переговоры президента России Владимира Путина с мадагаскарским лидером. Путин и Рандрианирина в ходе встречи планируют обсудить состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах, сообщили ранее в Кремле. Кроме того, лидеры на переговорах затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Микаэль Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Путин и президент Мадагаскара проведут переговоры в формате завтрака
Вчера, 12:55
 
РоссияВладимир ПутинМадагаскар
 
 
