Израиль наносит удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

По прошествии этого периода Израиль вывел войска из основных районов, сохранив военное присутствие на пяти приграничных позициях. Руководство еврейского государства продолжает настаивать на том, что ливанская армия не провела полную демилитаризацию юга республики в соответствии с договоренностями. Власти арабской страны, однако, еще в начале года заявили, что выполнили свои обязательства по установлению контроля над этим регионом за исключением территорий, на которых до сих пор дислоцированы израильские подразделения.