Израиль наносит удары по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по объектам шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"В ответ на повторяющиеся нарушения условий прекращения огня со стороны "Хезболлах" ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.
В ночь на 27 ноября 2024 года после почти 14 месяцев непрерывной эскалации между Израилем и Ливаном вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен был полностью вывести вооруженные силы с территории соседней страны.
При этом продолжающиеся удары по ливанской территории, как утверждается, вызваны нарушением режима прекращения огня со стороны группировки.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из основных районов, сохранив военное присутствие на пяти приграничных позициях. Руководство еврейского государства продолжает настаивать на том, что ливанская армия не провела полную демилитаризацию юга республики в соответствии с договоренностями. Власти арабской страны, однако, еще в начале года заявили, что выполнили свои обязательства по установлению контроля над этим регионом за исключением территорий, на которых до сих пор дислоцированы израильские подразделения.