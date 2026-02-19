Мантуров рассказал о разработке литографа на 130 нанометров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. России до конца текущего года предстоит освоить литограф, способный выпускать чипы размерностью 130 нанометров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".
"До конца года мы должны освоить новый литограф 130 нанометров", - сказал Мантуров.
Он отметил, что в области микроэлектроники России еще предстоит большая работа, в том числе, необходимо существенного сократить разрыв от мировых лидеров в данном направлении.
Литография в области микроэлектроники представляет собой процесс создания очень мелких структур на поверхности полупроводниковых материалов, которые формируют микросхемы. Такая технология важна для создания, например, микропроцессоров. Первый в России литограф, специальное оборудование для нанесения рисунка на микросхемы, на 350 нанометров уже создан совместно с Белоруссией.
