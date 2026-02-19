Рейтинг@Mail.ru
Мантуров рассказал о разработке литографа на 130 нанометров - РИА Новости, 19.02.2026
18:18 19.02.2026
Мантуров рассказал о разработке литографа на 130 нанометров
Мантуров рассказал о разработке литографа на 130 нанометров - РИА Новости, 19.02.2026
Мантуров рассказал о разработке литографа на 130 нанометров
России до конца текущего года предстоит освоить литограф, способный выпускать чипы размерностью 130 нанометров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в... РИА Новости, 19.02.2026
Мантуров рассказал о разработке литографа на 130 нанометров

Мантуров: Россия до конца 2026 года должна освоить литограф на 130 нанометров

© РИА Новости / Евгений Биятов
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. России до конца текущего года предстоит освоить литограф, способный выпускать чипы размерностью 130 нанометров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".
"До конца года мы должны освоить новый литограф 130 нанометров", - сказал Мантуров.
Он отметил, что в области микроэлектроники России еще предстоит большая работа, в том числе, необходимо существенного сократить разрыв от мировых лидеров в данном направлении.
Литография в области микроэлектроники представляет собой процесс создания очень мелких структур на поверхности полупроводниковых материалов, которые формируют микросхемы. Такая технология важна для создания, например, микропроцессоров. Первый в России литограф, специальное оборудование для нанесения рисунка на микросхемы, на 350 нанометров уже создан совместно с Белоруссией.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Мантуров назвал конкурентоспособные отрасли российской промышленности
26 декабря 2025, 13:46
 
