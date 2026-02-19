Мантуров рассказал о разработке литографа на 130 нанометров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев – РИА Новости. России до конца текущего года предстоит освоить литограф, способный выпускать чипы размерностью 130 нанометров, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума "Есть результат!".