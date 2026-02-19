Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о лимонах, которыми восхитился Путин - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/limony-2075466826.html
В Крыму рассказали о лимонах, которыми восхитился Путин
В Крыму рассказали о лимонах, которыми восхитился Путин - РИА Новости, 19.02.2026
В Крыму рассказали о лимонах, которыми восхитился Путин
Крымские лимоны, на красоту которых обратил внимание президент России Владимир Путин, специально вывели на полуострове с учетом устойчивости к местному климату, РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:39:00+03:00
2026-02-19T13:39:00+03:00
россия
республика крым
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011798301_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_08f682f4dae2ac9a675c257dab39c9e7.jpg
https://ria.ru/20250407/nauka-2009335791.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011798301_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_2f988b193e907b58b976153dc6437ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Республика Крым, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
В Крыму рассказали о лимонах, которыми восхитился Путин

Кратюк рассказал о крымских лимонах, которыми восхитился Путин

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкУрожай лимонов
Урожай лимонов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Урожай лимонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Крымские лимоны, на красоту которых обратил внимание президент России Владимир Путин, специально вывели на полуострове с учетом устойчивости к местному климату, их выращивают по отработанным методикам два предприятия, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
В среду Путин осмотрел выставку в штаб-квартире Агентства стратегических инициатив (АСИ), где была представлена в том числе продукция возрожденной в России отрасли выпуска эфирных масел, в частности из лаванды и лимонов. Взяв из корзины веточку крымских лимонов, глава государства восхитился их красотой.
"Выращивание такого цитрусового как лимон действительно в Крыму имеет место. В закрытом грунте их выращивают два предприятия. Специфика понятна и отработана", - сказал Кратюк.
По его словам, в Крыму выведены сорта цитрусовых, которые показали свою устойчивость к местному климату и экономическую эффективность.
Винодельческое хозяйство в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Найдены главные враги крымского виноделия
7 апреля 2025, 09:00
 
РоссияРеспублика КрымВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала