В Крыму рассказали о лимонах, которыми восхитился Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Крымские лимоны, на красоту которых обратил внимание президент России Владимир Путин, специально вывели на полуострове с учетом устойчивости к местному климату, их выращивают по отработанным методикам два предприятия, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
В среду Путин осмотрел выставку в штаб-квартире Агентства стратегических инициатив (АСИ), где была представлена в том числе продукция возрожденной в России отрасли выпуска эфирных масел, в частности из лаванды и лимонов. Взяв из корзины веточку крымских лимонов, глава государства восхитился их красотой.
"Выращивание такого цитрусового как лимон действительно в Крыму имеет место. В закрытом грунте их выращивают два предприятия. Специфика понятна и отработана", - сказал Кратюк.
По его словам, в Крыму выведены сорта цитрусовых, которые показали свою устойчивость к местному климату и экономическую эффективность.
