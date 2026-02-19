В Крыму рассказали о лимонах, которыми восхитился Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Крымские лимоны, на красоту которых обратил внимание президент России Владимир Путин, специально вывели на полуострове с учетом устойчивости к местному климату, их выращивают по отработанным методикам два предприятия, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.