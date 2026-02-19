Рейтинг@Mail.ru
Личманов: Ozon Банк за год расширил команду инфобезопасности в 1,5 раза - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/lichmanov-2075017409.html
Личманов: Ozon Банк за год расширил команду инфобезопасности в 1,5 раза
Личманов: Ozon Банк за год расширил команду инфобезопасности в 1,5 раза - РИА Новости, 19.02.2026
Личманов: Ozon Банк за год расширил команду инфобезопасности в 1,5 раза
Ozon Банк за 2025 год расширил состав своей команды информационной безопасности на 70% в связи со значительным ростом клиентов банка и внедрением новых... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:10:00+03:00
2026-02-19T13:10:00+03:00
ozon
информационная безопасность
новости компаний - экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200714_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_53cf81c1d8af62d97f3c6fc6fcf908dc.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200714_368:0:2573:1654_1920x0_80_0_0_9c9b36d96ad969a5ec5dbae11eb3744d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ozon, информационная безопасность, новости компаний - экономика
Ozon, Информационная безопасность, Новости компаний - Экономика
Личманов: Ozon Банк за год расширил команду инфобезопасности в 1,5 раза

В Ozon Банке сообщили о расширении в 1,5 раза команды инфобезопасности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Ozon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ozon Банк за 2025 год расширил состав своей команды информационной безопасности на 70% в связи со значительным ростом клиентов банка и внедрением новых технологий, необходимых для обеспечения безопасности клиентов и инфраструктуры, сообщил РИА новости председатель правления банка Андрей Личманов.
Личманов принял участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", который проходит 18-20 февраля в Екатеринбурге при поддержке Банка России.
"Мы уделяем большое внимание информационной безопасности, поэтому по мере роста банка мы увеличиваем и команду – за прошлый год она выросла на 70%. При расширении делали упор на усилении команд автоматизации и разработки правил, мониторинга и расследования транзакционного мошенничества, а также команды по борьбе с мошенничеством в сфере кредитования", - сказал Личманов.
По его словам, банк активно работает с данными и аналитикой операций, развивает системы антифрода и предотвращения отмывания денег, обучает поведенческие модели.
"Мы всегда выполняли нормативы ЦБ по борьбе с любыми видами мошенничества. Но вызовы постоянно растут, а вместе с ними и наши инвестиции в безопасность клиентов, которые дают результаты", - пояснил предправления Ozon Банка.
Топ-менеджер рассказал, что банк разработал собственную кроссканальную систему управления антифродом, чтобы сократить до нуля влияние третьих лиц на скорость доработки систем.
"Из плюсов – так как система своя, то можем ее дорабатывать, на нее меньше внешнего влияния и зависимости от сторонних агентов. Раньше изменения могли вносится 1-3 дня, так как это была полноценная разработка, сейчас процесс занимает до двух часов в зависимости от сложности вносимого правила и тестирования, это помогает нам в разы быстрее реагировать на новые схемы мошенничества", - подчеркнул Личманов.
 
OzonИнформационная безопасностьНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала