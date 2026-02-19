Личманов: Ozon Банк за год расширил команду инфобезопасности в 1,5 раза

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ozon Банк за 2025 год расширил состав своей команды информационной безопасности на 70% в связи со значительным ростом клиентов банка и внедрением новых технологий, необходимых для обеспечения безопасности клиентов и инфраструктуры, сообщил РИА новости председатель правления банка Андрей Личманов.

Личманов принял участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", который проходит 18-20 февраля в Екатеринбурге при поддержке Банка России.

"Мы уделяем большое внимание информационной безопасности, поэтому по мере роста банка мы увеличиваем и команду – за прошлый год она выросла на 70%. При расширении делали упор на усилении команд автоматизации и разработки правил, мониторинга и расследования транзакционного мошенничества, а также команды по борьбе с мошенничеством в сфере кредитования", - сказал Личманов.

По его словам, банк активно работает с данными и аналитикой операций, развивает системы антифрода и предотвращения отмывания денег, обучает поведенческие модели.

"Мы всегда выполняли нормативы ЦБ по борьбе с любыми видами мошенничества. Но вызовы постоянно растут, а вместе с ними и наши инвестиции в безопасность клиентов, которые дают результаты", - пояснил предправления Ozon Банка.

Топ-менеджер рассказал, что банк разработал собственную кроссканальную систему управления антифродом, чтобы сократить до нуля влияние третьих лиц на скорость доработки систем.