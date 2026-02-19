Личманов: Ozon Банк за год расширил команду инфобезопасности в 1,5 раза

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ozon Банк за 2025 год расширил состав своей команды информационной безопасности на 70% в связи со значительным ростом клиентов банка и внедрением новых технологий, необходимых для обеспечения безопасности клиентов и инфраструктуры, сообщил РИА новости председатель правления банка Андрей Личманов.
Личманов принял участие в Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах", который проходит 18-20 февраля в Екатеринбурге при поддержке Банка России.
"Мы уделяем большое внимание информационной безопасности, поэтому по мере роста банка мы увеличиваем и команду – за прошлый год она выросла на 70%. При расширении делали упор на усилении команд автоматизации и разработки правил, мониторинга и расследования транзакционного мошенничества, а также команды по борьбе с мошенничеством в сфере кредитования", - сказал Личманов.
По его словам, банк активно работает с данными и аналитикой операций, развивает системы антифрода и предотвращения отмывания денег, обучает поведенческие модели.
"Мы всегда выполняли нормативы ЦБ по борьбе с любыми видами мошенничества. Но вызовы постоянно растут, а вместе с ними и наши инвестиции в безопасность клиентов, которые дают результаты", - пояснил предправления Ozon Банка.
Топ-менеджер рассказал, что банк разработал собственную кроссканальную систему управления антифродом, чтобы сократить до нуля влияние третьих лиц на скорость доработки систем.
"Из плюсов – так как система своя, то можем ее дорабатывать, на нее меньше внешнего влияния и зависимости от сторонних агентов. Раньше изменения могли вносится 1-3 дня, так как это была полноценная разработка, сейчас процесс занимает до двух часов в зависимости от сложности вносимого правила и тестирования, это помогает нам в разы быстрее реагировать на новые схемы мошенничества", - подчеркнул Личманов.