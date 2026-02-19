Рейтинг@Mail.ru
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ
Футбол
 
00:53 19.02.2026 (обновлено: 01:21 19.02.2026)
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ
Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" одержал победу над итальянским "Интером" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
https://ria.ru/20260218/nyukasl-2075333023.html
Футбол, Спорт, Никита Хайкин, Интер, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ

"Буде-Глимт" обыграл "Интер" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" одержал победу над итальянским "Интером" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Встреча в Будё завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Сондре Фет (20-я минута), Йенс Хауге (61) и Каспер Хёг (64). У "Интера" отличился Пио Эспозито (30).
Лига чемпионов УЕФА
18 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Буде-Глимт
3 : 1
Интер М
20‎’‎ • Sondre Brunstad Fet
(Каспер Ваартс Хуг)
61‎’‎ • Йенс Петер Хауге
(Каспер Ваартс Хуг)
64‎’‎ • Каспер Ваартс Хуг
(Ole Blomberg)
30‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
(Карлос Аугусто)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин провел на поле весь матч и совершил три сейва.
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Милане.
