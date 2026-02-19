https://ria.ru/20260219/lch-2075352186.html
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ
Норвежский футбольный клуб "Будё-Глимт" одержал победу над итальянским "Интером" в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T00:53:00+03:00
2026-02-19T00:53:00+03:00
2026-02-19T01:21:00+03:00
футбол
спорт
никита хайкин
интер
будё-глимт
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075354593_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_943d10f66288c355b63ebd7b226e7ad7.jpg
https://ria.ru/20260218/nyukasl-2075333023.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075354593_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a8d86a62fa80d6859b8214bae1349f89.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита хайкин, интер, будё-глимт, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Никита Хайкин, Интер, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
"Буде-Глимт" с Хайкиным сенсационно обыграл "Интер" в матче ЛЧ
"Буде-Глимт" обыграл "Интер" в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала ЛЧ