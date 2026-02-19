Рейтинг@Mail.ru
В Карачаево-Черкесии лавина сошла на два кемпинга и автомобиль
13:40 19.02.2026 (обновлено: 13:41 19.02.2026)
В Карачаево-Черкесии лавина сошла на два кемпинга и автомобиль
В Карачаево-Черкесии лавина сошла на два кемпинга и автомобиль

На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии лавина сошла на два кемпинга и автомобиль

© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAXЭкстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии
Экстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лавина сошла на два кемпинга и автомобиль в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии, проводятся аварийно-спасательные работы, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о самопроизвольном сходе лавины в поселке Архыз. В результате происшествия частично пострадали два кемпинга и автомобиль. Проводятся аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что объем сошедшей лавины устанавливается. На месте происшествия работают 13 человек и три единицы техники.
"В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавинная опасность", - предупреждает МЧС РФ.
Падение снега с крыши дома - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
16 февраля, 12:51
 
ПроисшествияАрхызРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
