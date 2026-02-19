Рейтинг@Mail.ru
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина
12:34 19.02.2026 (обновлено: 13:36 19.02.2026)
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина
Лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
происшествия, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина

РИА Новости: лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии

© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAXЭкстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии
Экстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/MAX
Экстренные службы на месте схода лавины в Архызе в Карачаево-Черкесии
ПЯТИГОРСК, 19 фев – РИА Новости. Лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Лавина сошла в Архызе в Карачаево-Черкесии, по предварительной информации, пострадавших нет", – сказал собеседник агентства.
 
