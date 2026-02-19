https://ria.ru/20260219/lavina-2075442730.html
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина - РИА Новости, 19.02.2026
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина
Лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, предварительно, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T12:34:00+03:00
2026-02-19T12:34:00+03:00
2026-02-19T13:36:00+03:00
происшествия
архыз
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075464608_97:263:1650:1137_1920x0_80_0_0_7075cab3e69670a5fec812fe66065296.jpg
архыз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075464608_107:0:1623:1137_1920x0_80_0_0_38563e9c3c7892ebb1997a0f028f7a13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архыз, карачаево-черкесская республика (кчр)
Происшествия, Архыз, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
На курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина
РИА Новости: лавина сошла на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии