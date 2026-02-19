Рейтинг@Mail.ru
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии
11:36 19.02.2026
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии
Более 20 тысяч заключенных концентрационного лагеря Аль-Хол для сторонников ИГИЛ* на северо-востоке Сирии сбежали после того, как этот регион перешел под... РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии

FT: более 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря Аль-Хол в Сирии

© AP Photo / Pavel GolovkinСирийский военный возле города Хама, Сирия
Сирийский военный возле города Хама, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Сирийский военный возле города Хама, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч заключенных концентрационного лагеря Аль-Хол для сторонников ИГИЛ* на северо-востоке Сирии сбежали после того, как этот регион перешел под контроль сирийского правительства, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"За последний месяц на фоне того, как курдские силы, которые контролировали близлежащие районы, были вытеснены силами безопасности сирийского правительства, почти все 24 тысячи заключенных бесшумно исчезли", - пишет издание.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Террористы ИГ* увеличивают масштабы вербовки в интернете, заявил эксперт
16 февраля, 15:43
По данным газеты, тысячи заключенных, которые содержались в лагере, смогли сбежать из-за брешей в ограждении и уже разбрелись по стране, при этом некоторые смогли нелегально добраться до Ирака и Турции.
Газета пишет, что в лагере остается лишь около 2 тысяч граждан Ирака и Сирии.
Издание подчеркивает, что неясно, кто помог заключенным сбежать. Некоторые указывают на то, что это могли быть правительственные официальные лица, некоторые говорят о помощи со стороны местных племен, сотрудничающих с ИГИЛ*.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевой пост в окрестностях базы Ат-Танф - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
США заявили о готовности отвечать на угрозы ИГ* после ухода с базы Ат-Танф
12 февраля, 18:27
 
В миреСирияИракРоссия
 
 
