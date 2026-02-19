СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии

"За последний месяц на фоне того, как курдские силы, которые контролировали близлежащие районы, были вытеснены силами безопасности сирийского правительства, почти все 24 тысячи заключенных бесшумно исчезли", - пишет издание.

Издание подчеркивает, что неясно, кто помог заключенным сбежать. Некоторые указывают на то, что это могли быть правительственные официальные лица, некоторые говорят о помощи со стороны местных племен, сотрудничающих с ИГИЛ*.