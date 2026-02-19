https://ria.ru/20260219/lager-2075423029.html
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Более 20 тысяч заключенных концентрационного лагеря Аль-Хол для сторонников ИГИЛ* на северо-востоке Сирии сбежали после того, как этот регион перешел под контроль сирийского правительства, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на источники.
"За последний месяц на фоне того, как курдские силы, которые контролировали близлежащие районы, были вытеснены силами безопасности сирийского правительства, почти все 24 тысячи заключенных бесшумно исчезли", - пишет издание.
По данным газеты, тысячи заключенных, которые содержались в лагере, смогли сбежать из-за брешей в ограждении и уже разбрелись по стране, при этом некоторые смогли нелегально добраться до Ирака
и Турции
.
Газета пишет, что в лагере остается лишь около 2 тысяч граждан Ирака и Сирии
.
Издание подчеркивает, что неясно, кто помог заключенным сбежать. Некоторые указывают на то, что это могли быть правительственные официальные лица, некоторые говорят о помощи со стороны местных племен, сотрудничающих с ИГИЛ*.
* Запрещенная в России террористическая организация