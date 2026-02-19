https://ria.ru/20260219/kursk-2075627525.html
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега - РИА Новости, 19.02.2026
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега
Раскритикованный ранее курским губернатором Александром Хинштейном за неудовлетворительную уборку снега глава администрации Курска Евгений Маслов сообщил, что... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:39:00+03:00
2026-02-19T23:39:00+03:00
2026-02-19T23:39:00+03:00
курск
александр хинштейн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15016/91/150169192_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c620cf75eae7704921286c5dc2a1ba6b.jpg
https://ria.ru/20260219/avtojurist-2075437093.html
курск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15016/91/150169192_74:0:1871:1348_1920x0_80_0_0_ab10f9be52a5edd00fd9e2ee3a3eadd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курск, александр хинштейн, россия
Курск, Александр Хинштейн, Россия
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега
Мэр Курска вышел с лопатой на улицы после накрывшего регион мощного снегопада
КУРСК, 19 фев - РИА Новости. Раскритикованный ранее курским губернатором Александром Хинштейном за неудовлетворительную уборку снега глава администрации Курска Евгений Маслов сообщил, что вышел с лопатой на улицы города, чтобы лично принять участие в устранении последствий обрушившегося на регион мощного снегопада.
Ранее в ходе оперативного заседания правительства региона, губернатор подверг резкой критике мэра Курска
за неудовлетворительную уборку города от снега и наледи. Губернатор потребовал от Маслова конкретных действий, указав на необходимость изменения подхода к взаимодействию с подрядными организациями.
«
"Вместе с коллегами помогали дорожникам в расчистке города. Сегодня город накрыл мощный снегопад. Решили поддержать дорожников и помочь очистить остановки, подъездные пути к социальным объектам и тротуары. Возле поликлиники №7 помогли немного дворнику расчистить территорию и порожки", - сообщил Маслов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что также снег убрали на остановках, расчистили проезды к домам и поликлинике.
"Итог хороший: помогли жителям и сами провели время с пользой. Работа выполнена!" - добавил глава города.