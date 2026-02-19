Рейтинг@Mail.ru
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/kursk-2075627525.html
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега - РИА Новости, 19.02.2026
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега
Раскритикованный ранее курским губернатором Александром Хинштейном за неудовлетворительную уборку снега глава администрации Курска Евгений Маслов сообщил, что... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:39:00+03:00
2026-02-19T23:39:00+03:00
курск
александр хинштейн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15016/91/150169192_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_c620cf75eae7704921286c5dc2a1ba6b.jpg
https://ria.ru/20260219/avtojurist-2075437093.html
курск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15016/91/150169192_74:0:1871:1348_1920x0_80_0_0_ab10f9be52a5edd00fd9e2ee3a3eadd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, александр хинштейн, россия
Курск, Александр Хинштейн, Россия
Мэр Курска принял участие в расчистке города от снега

Мэр Курска вышел с лопатой на улицы после накрывшего регион мощного снегопада

© РИА Новости / Гуменюк ВикторСнежный циклон
Снежный циклон - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Гуменюк Виктор
Снежный циклон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 19 фев - РИА Новости. Раскритикованный ранее курским губернатором Александром Хинштейном за неудовлетворительную уборку снега глава администрации Курска Евгений Маслов сообщил, что вышел с лопатой на улицы города, чтобы лично принять участие в устранении последствий обрушившегося на регион мощного снегопада.
Ранее в ходе оперативного заседания правительства региона, губернатор подверг резкой критике мэра Курска за неудовлетворительную уборку города от снега и наледи. Губернатор потребовал от Маслова конкретных действий, указав на необходимость изменения подхода к взаимодействию с подрядными организациями.
«

"Вместе с коллегами помогали дорожникам в расчистке города. Сегодня город накрыл мощный снегопад. Решили поддержать дорожников и помочь очистить остановки, подъездные пути к социальным объектам и тротуары. Возле поликлиники №7 помогли немного дворнику расчистить территорию и порожки", - сообщил Маслов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также снег убрали на остановках, расчистили проезды к домам и поликлинике.
"Итог хороший: помогли жителям и сами провели время с пользой. Работа выполнена!" - добавил глава города.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Автоюрист рассказала, как водителям вести себя на дорогах в снегопад
Вчера, 12:18
 
КурскАлександр ХинштейнРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала