Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре
Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре - РИА Новости, 19.02.2026
Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре
Сварочный цех предприятия в Краснинском округе Липецкой области, где, предварительно, из-за снега рухнула крыша, открыли три месяца назад, выяснило РИА Новости
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
ТУЛА, 19 фев – РИА Новости. Сварочный цех предприятия в Краснинском округе Липецкой области, где, предварительно, из-за снега рухнула крыша, открыли три месяца назад, выяснило РИА Новости на основе данных из открытых источников.
В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
сообщил об обрушении крыши одного из цехов на предприятии "Моторинвест". Предварительная причина – скопление снега. Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов, под рухнувшей крышей все еще находятся люди. Прокуратура региона организовала проверку.
Как следует из информации, опубликованной в открытых источниках, цеха сварки и окраски кузовов гибридов и электромобилей Evolute были запущены в декабре 2025 года. Данные помещения позволили предприятию повысить уровень локализации производства электромобилей и перейти от крупноузловой сборки к более сложной — мелкоузловой, а также перейти на отечественные материалы и внедрить роботизированную окраску.
Evolute - собственный бренд электромобилей ООО "Моторинвест", который также является официальным дистрибьютором китайских автомобильных брендов Voyah и DongFeng. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.