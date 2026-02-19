Рейтинг@Mail.ru
Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/krysha-2075505312.html
Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре
Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре - РИА Новости, 19.02.2026
Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре
Сварочный цех предприятия в Краснинском округе Липецкой области, где, предварительно, из-за снега рухнула крыша, открыли три месяца назад, выяснило РИА Новости... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:31:00+03:00
2026-02-19T15:31:00+03:00
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075487798_0:42:1001:605_1920x0_80_0_0_889139613b3ecefe2f8b8e4cf97f34ae.jpg
https://ria.ru/20260218/obrushenie-2075143172.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075487798_0:0:823:617_1920x0_80_0_0_3163493e6b7b5bfe1bf7087799c1ce40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре

Цех предприятия в Липецкой области, где рухнула крыша, открыли 3 месяца назад

© МЧС РоссииОбрушение крыши в Липецкой области
Обрушение крыши в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© МЧС России
Обрушение крыши в Липецкой области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 19 фев – РИА Новости. Сварочный цех предприятия в Краснинском округе Липецкой области, где, предварительно, из-за снега рухнула крыша, открыли три месяца назад, выяснило РИА Новости на основе данных из открытых источников.
В четверг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об обрушении крыши одного из цехов на предприятии "Моторинвест". Предварительная причина – скопление снега. Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов, под рухнувшей крышей все еще находятся люди. Прокуратура региона организовала проверку.
Как следует из информации, опубликованной в открытых источниках, цеха сварки и окраски кузовов гибридов и электромобилей Evolute были запущены в декабре 2025 года. Данные помещения позволили предприятию повысить уровень локализации производства электромобилей и перейти от крупноузловой сборки к более сложной — мелкоузловой, а также перейти на отечественные материалы и внедрить роботизированную окраску.
Evolute - собственный бренд электромобилей ООО "Моторинвест", который также является официальным дистрибьютором китайских автомобильных брендов Voyah и DongFeng. Помимо производства и продажи автомобилей, приоритетным направлением компании является развитие технологий, инфраструктуры и программного обеспечения в области электрической мобильности. В конце января "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей Voyah.
Распределительный центр Магнит в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Татарстане обрушилась кровля трехэтажного склада
18 февраля, 11:11
 
ПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала