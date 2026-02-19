Сварочный цех липецкого предприятия, где рухнула крыша, открыли в декабре

ТУЛА, 19 фев – РИА Новости. Сварочный цех предприятия в Краснинском округе Липецкой области, где, предварительно, из-за снега рухнула крыша, открыли три месяца назад, выяснило РИА Новости на основе данных из открытых источников.

Как следует из информации, опубликованной в открытых источниках, цеха сварки и окраски кузовов гибридов и электромобилей Evolute были запущены в декабре 2025 года. Данные помещения позволили предприятию повысить уровень локализации производства электромобилей и перейти от крупноузловой сборки к более сложной — мелкоузловой, а также перейти на отечественные материалы и внедрить роботизированную окраску.