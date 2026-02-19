После обрушения крыши цеха липецкого предприятия возбудили уголовное дело

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России.

В главке отметили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК РФ. Кроме того, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работников на производственных площадках.