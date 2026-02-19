https://ria.ru/20260219/krysha-2075503168.html
После обрушения крыши цеха липецкого предприятия возбудили уголовное дело
2026-02-19T15:23:00+03:00
2026-02-19T15:23:00+03:00
2026-02-19T16:59:00+03:00
происшествия
липецкая область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
игорь артамонов
липецкая область
россия
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России.
В четверг губернатор Игорь Артамонов
сообщал, что обрушилась крыша цеха одного из предприятий, из-под завалов извлекли пять человек.
"Следственными органами СК России
по Липецкой области
возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли одного из цехов автосборочного предприятия в Краснинском районе по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении
.
В главке отметили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК РФ. Кроме того, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работников на производственных площадках.
Информация о пострадавших уточняется.