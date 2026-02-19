Рейтинг@Mail.ru
После обрушения крыши цеха липецкого предприятия возбудили уголовное дело
15:23 19.02.2026 (обновлено: 16:59 19.02.2026)
После обрушения крыши цеха липецкого предприятия возбудили уголовное дело
происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), россия, игорь артамонов
После обрушения крыши цеха липецкого предприятия возбудили уголовное дело

© СУ СК России по Липецкой областиПоследствия обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту обрушения крыши цеха автосборочного предприятия в Липецкой области, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России.
В четверг губернатор Игорь Артамонов сообщал, что обрушилась крыша цеха одного из предприятий, из-под завалов извлекли пять человек.
"Следственными органами СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли одного из цехов автосборочного предприятия в Краснинском районе по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК РФ. Кроме того, проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работников на производственных площадках.
Информация о пострадавших уточняется.
ПроисшествияЛипецкая областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияИгорь Артамонов
 
 
