В Крыму заявили, что республика де-юре не покидала РСФСР

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Детальный анализ документов по переводу Крыма в состав Украины в 1954 году показал, что решение принято сумбурно и с нарушениями, и де-юре полуостров не покидал состав РСФСР, поскольку передача была проведена с нарушениями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Детальное изучение документов той поры крымскими экспертами показало, что решение 1954 года не имело никакой логики и законной силы. Это было сумбурное решение, приуроченное к 300-летию Переяславской рады. Как говорят юристы, де-юре мы и не покидали состава России, а де-факто оказались на Украине", - сказал Константинов , опираясь на данные созданной при крымском парламенте экспертной рабочей группы по изучению законности передачи Крыма в состав УССР.

По его словам, при передаче Крыма были нарушены положения конституций СССР, РСФСР и УССР.

"Это решение было нелогично и преступно. Человек, который принял его, нарушил целых три конституции, все процедуры, и, понимая это, принял его кулуарно. И весь аппарат понимал, что это политическое решение, не имеющее юридических оснований", - отметил Константинов.

Он уточнил, что тогда не были определены границы Крыма, не рассмотрен вопрос сохранения культур, религий, языков народов, населяющих полуостров.

"В конце-концов никто не спросил мнения самих крымчан на референдуме", - добавил глава парламента.

Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.