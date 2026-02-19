Рейтинг@Mail.ru
В Крыму заявили, что республика де-юре не покидала РСФСР
13:52 19.02.2026
В Крыму заявили, что республика де-юре не покидала РСФСР
В Крыму заявили, что республика де-юре не покидала РСФСР - РИА Новости, 19.02.2026
В Крыму заявили, что республика де-юре не покидала РСФСР
Детальный анализ документов по переводу Крыма в состав Украины в 1954 году показал, что решение принято сумбурно и с нарушениями, и де-юре полуостров не покидал РИА Новости, 19.02.2026
В Крыму заявили, что республика де-юре не покидала РСФСР

Константинов: Крым де-юре не покидал РСФСР

Крым
Крым - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Детальный анализ документов по переводу Крыма в состав Украины в 1954 году показал, что решение принято сумбурно и с нарушениями, и де-юре полуостров не покидал состав РСФСР, поскольку передача была проведена с нарушениями, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Нина Хрущева, правнучка советского лидера Никиты Хрущева, в интервью признанной иноагентом Катерине Гордеевой* заявила, что Крым сейчас принадлежит Украине, а передача полуострова в состав УССР в 1954 была "менеджерским решением" руководства СССР, чтобы привязать Украину к России. Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством
18 февраля, 10:35
"Детальное изучение документов той поры крымскими экспертами показало, что решение 1954 года не имело никакой логики и законной силы. Это было сумбурное решение, приуроченное к 300-летию Переяславской рады. Как говорят юристы, де-юре мы и не покидали состава России, а де-факто оказались на Украине", - сказал Константинов, опираясь на данные созданной при крымском парламенте экспертной рабочей группы по изучению законности передачи Крыма в состав УССР.
По его словам, при передаче Крыма были нарушены положения конституций СССР, РСФСР и УССР.
"Это решение было нелогично и преступно. Человек, который принял его, нарушил целых три конституции, все процедуры, и, понимая это, принял его кулуарно. И весь аппарат понимал, что это политическое решение, не имеющее юридических оснований", - отметил Константинов.
Нина Хрущева - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Историк назвал слова правнучки Хрущева о Крыме инсинуацией
18 февраля, 15:54
Он уточнил, что тогда не были определены границы Крыма, не рассмотрен вопрос сохранения культур, религий, языков народов, населяющих полуостров.
"В конце-концов никто не спросил мнения самих крымчан на референдуме", - добавил глава парламента.
Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Спустя два месяца – 26 апреля – указ был утвержден законом СССР и вошел в историю как передача Крыма Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.
* Признана иностранным агентом в России
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Константинов раскритиковал правнучку Хрущева после ее заявлений о Крыме
Вчера, 08:09
 
