Президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина приехал в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.

Рандрианирина ранее прибыл в Москву во главе делегации Мадагаскара . Это его первый визит в Россию

Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах. Лидеры на переговорах также затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

Власть на Мадагаскаре сменилась осенью 2025 года. В конце сентября в стране прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, приведшие к гибели десятков человек. На фоне протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.