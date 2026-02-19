Рейтинг@Mail.ru
Президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным
16:14 19.02.2026
Президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным
Президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным - РИА Новости, 19.02.2026
Президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина приехал в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2026
мадагаскар
москва
россия
мадагаскар
москва
россия
мадагаскар, москва, россия
Мадагаскар, Москва, Россия
Президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным

РИА Новости: президент Мадагаскара приехал в Кремль на встречу с Путиным

© AP Photo / Brian IngangaМикаэль Рандрианирина
Микаэль Рандрианирина - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Brian Inganga
Микаэль Рандрианирина. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина приехал в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Рандрианирина ранее прибыл в Москву во главе делегации Мадагаскара. Это его первый визит в Россию.
Как ожидается, стороны обсудят состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в разных сферах. Лидеры на переговорах также затронут ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.
Власть на Мадагаскаре сменилась осенью 2025 года. В конце сентября в стране прошли массовые протесты из-за отключений воды и электричества, приведшие к гибели десятков человек. На фоне протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну, главой государства был объявлен полковник Микаэль Рандрианирина.
Нижняя палата парламента Мадагаскара 14 октября проголосовала за импичмент Радзуэлины. Спустя несколько дней Рандрианирина принес присягу в качестве президента республики на переходный период. В конце октября был объявлен и новый состав правительства Мадагаскара.
Президент Мадагаскара Микаэль Рандрианирина на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Президент Мадагаскара возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
МадагаскарМоскваРоссия
 
 
