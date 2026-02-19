Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года.

"На текущий момент за период с 1 марта 2025 года (начало действия) было установлено немногим более 22,1 миллиона самозапретов", - говорится в сообщении ЦБ

Регулятор уточнил, что это количество установок за весь период. "То есть, если самозапрет снимался, то из статистики он не вычитался", - пояснили в пресс-службе.

Там также сообщили, что пик установок самозапретов пришелся на первый месяц действия этого механизма - март прошлого года. Тогда россияне установили около 8 миллионов таких запретов.

"С тех пор в месяц устанавливается от 1 до 1,6 миллиона самозапретов", - добавили в ЦБ.