Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян
Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян - РИА Новости, 19.02.2026
Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян
Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:33:00+03:00
2026-02-19T00:33:00+03:00
2026-02-19T00:34:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064127450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e4edb6660b23236fc75399ef41568de.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России
с 1 марта 2025 года.
"На текущий момент за период с 1 марта 2025 года (начало действия) было установлено немногим более 22,1 миллиона самозапретов", - говорится в сообщении ЦБ
.
Регулятор уточнил, что это количество установок за весь период. "То есть, если самозапрет снимался, то из статистики он не вычитался", - пояснили в пресс-службе.
Там также сообщили, что пик установок самозапретов пришелся на первый месяц действия этого механизма - март прошлого года. Тогда россияне установили около 8 миллионов таких запретов.
"С тех пор в месяц устанавливается от 1 до 1,6 миллиона самозапретов", - добавили в ЦБ.
Механизм самозапрета на кредиты призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.