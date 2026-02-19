Рейтинг@Mail.ru
Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян - РИА Новости, 19.02.2026
00:33 19.02.2026
Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян
Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян
Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:33:00+03:00
2026-02-19T00:34:00+03:00
россия
центральный банк рф (цб рф)
https://ria.ru/20260128/nabiullina-2070734246.html
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068843170.html
россия
Новости
ru-RU
россия, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Названо количество установивших самозапреты на кредиты за год россиян

РИА Новости: россияне за год установили 22,1 миллиона самозапретов на кредиты

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Россияне за год установили более 22 миллионов самозапретов на кредиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Механизм, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, действует в России с 1 марта 2025 года.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
28 января, 12:18
"На текущий момент за период с 1 марта 2025 года (начало действия) было установлено немногим более 22,1 миллиона самозапретов", - говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор уточнил, что это количество установок за весь период. "То есть, если самозапрет снимался, то из статистики он не вычитался", - пояснили в пресс-службе.
Там также сообщили, что пик установок самозапретов пришелся на первый месяц действия этого механизма - март прошлого года. Тогда россияне установили около 8 миллионов таких запретов.
"С тех пор в месяц устанавливается от 1 до 1,6 миллиона самозапретов", - добавили в ЦБ.
Механизм самозапрета на кредиты призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с помощью социальной инженерии. Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, как полный, так и частичный – например, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Госдуме предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх
19 января, 17:04
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала