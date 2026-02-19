В красноярской больнице №4 провели первую криоконсервацию эмбрионов

КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы №4 (КМКБ №4) впервые провели криоконсервацию эмбрионов, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.

"Процедуру выполнили специалисты нового отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), которое открыли в рамках национального проекта "Семья". Первыми пациентами стала супружеская пара", - говорится в сообщении.

Полученный биологический материал был успешно заморожен для использования в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

"Возможно, для кого-то это просто клетки, а для нас – первые искорки, которые станут началом зарождения новой звезды и целой вселенной для будущих родителей", – прокомментировала главный врач больницы Вероника Кожухова.

Отделение ВРТ создано при поддержке правительства Красноярского края и министерства здравоохранения региона. Из краевого бюджета на эти цели выделили 174 миллиона рублей. Это первое отделение такого профиля в государственной больнице края, где можно пройти полный цикл лечения бесплодия.