В красноярской больнице №4 провели первую криоконсервацию эмбрионов
В красноярской больнице №4 провели первую криоконсервацию эмбрионов - РИА Новости, 19.02.2026
В красноярской больнице №4 провели первую криоконсервацию эмбрионов
19.02.2026
здоровье - общество
красноярский край
красноярский край
В красноярской больнице №4 провели первую криоконсервацию эмбрионов
Специалисты красноярской больницы №4 впервые провели криоконсервацию эмбрионов
КРАСНОЯРСК, 19 фев - РИА Новости. Специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы №4 (КМКБ №4) впервые провели криоконсервацию эмбрионов, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.
"Процедуру выполнили специалисты нового отделения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), которое открыли в рамках национального проекта "Семья". Первыми пациентами стала супружеская пара", - говорится в сообщении.
Полученный биологический материал был успешно заморожен для использования в программе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
"Возможно, для кого-то это просто клетки, а для нас – первые искорки, которые станут началом зарождения новой звезды и целой вселенной для будущих родителей", – прокомментировала главный врач больницы Вероника Кожухова.
Отделение ВРТ создано при поддержке правительства Красноярского края и министерства здравоохранения региона. Из краевого бюджета на эти цели выделили 174 миллиона рублей. Это первое отделение такого профиля в государственной больнице края, где можно пройти полный цикл лечения бесплодия.
В 2026 году здесь планируют провести 100 циклов ЭКО, а к 2028 году выйти на показатель 2000 процедур ежегодно. Ранее подобные услуги были доступны жителям края только в частных клиниках.