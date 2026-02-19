Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд следит за соблюдением прав участников СВО, заявил Краснов
16:35 19.02.2026
Верховный суд следит за соблюдением прав участников СВО, заявил Краснов
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ ведет непрерывный мониторинг и проводит корректировку практики рассмотрения споров о защите прав участников СВО и членов их семей, заявил председатель суда Игорь Краснов.
«
"В условиях специальной военной операции в Верховном суде ведется непрерывный мониторинг и корректировка складывающейся практики рассмотрения споров о защите прав ее участников и членов их семей. Ключевая цель – достижение единых стандартов предоставления мер государственной поддержки, исключение любого формализма со стороны региональных и местных властей", - сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Верховный суд обязал приостанавливать рассмотрение исков к участникам СВО
Верховный суд обязал приостанавливать рассмотрение исков к участникам СВО
6 июня 2025, 03:51
 
РоссияМоскваИгорь КрасновВладимир Путин
 
 
