Краснов рассказал о развитии судебной системы

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Для развития судебной системы важно расширение и укрепление международных контактов, в том числе для продвижения российских подходов к толкованию права, заявил председатель ВС РФ Игорь Краснов.
“Важным направлением развития судебной системы является расширение и укрепление международных контактов. Оно необходимо не только с точки зрения изучения зарубежного опыта. Прежде всего – это канал последовательного продвижения российских подходов к толкованию права, популяризации отечественных стандартов правосудия и судебной аргументации. Регулярный международный обмен практикой и аналитическими материалами Верховного суда позволит формировать согласованные подходы к разрешению сложных правовых вопросов, повысить предсказуемость правоприменения и укрепить доверие между юрисдикциями”, - указал Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.