Рейтинг@Mail.ru
Краснов рассказал о высокой нагрузке на судей - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/krasnov-2075479163.html
Краснов рассказал о высокой нагрузке на судей
Краснов рассказал о высокой нагрузке на судей - РИА Новости, 19.02.2026
Краснов рассказал о высокой нагрузке на судей
Нагрузка на судей остается предельно высокой, однако обозначилась тенденция к сокращению количества рассмотренных дел практически по всем видам... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:13:00+03:00
2026-02-19T14:13:00+03:00
россия
москва
игорь краснов
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260119/krasnov-2068688984.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, игорь краснов, владимир путин, общество
Россия, Москва, Игорь Краснов, Владимир Путин, Общество
Краснов рассказал о высокой нагрузке на судей

Краснов: нагрузка на судей остается высокой, но есть тенденция к сокращению дел

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Нагрузка на судей остается предельно высокой, однако обозначилась тенденция к сокращению количества рассмотренных дел практически по всем видам судопроизводства, заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
"Благодаря ранее принятым мерам обозначилась тенденция к сокращению количества рассмотренных дел практически по всем видам судопроизводства… В прошлом году число гражданских дел уменьшилось почти на 23%… Тем не менее, в целом нагрузка остается предельно высокой. Так, на одного фактически работающего мирового судью в среднем приходится 490 дел в месяц. Аналогичная проблема наблюдается в районных и региональных судах. В связи с этим работа по ее преодолению будет продолжена, в том числе путем увеличения числа категорий дел, подлежащих рассмотрению единолично", - указал Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Краснов призвал пересмотреть систему оплаты труда судей
19 января, 07:58
 
РоссияМоскваИгорь КрасновВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала