14:12 19.02.2026 (обновлено: 15:35 19.02.2026)
Краснов прокомментировал защищенность прав россиян
Краснов прокомментировал защищенность прав россиян
россия, европейский суд по правам человека (еспч)
Краснов прокомментировал защищенность прав россиян

Краснов: выход России из ЕСПЧ не повлиял на уровень защиты прав граждан

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ. 19 февраля 2026
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ. 19 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов выступает на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов России в Верховном суде РФ. 19 февраля 2026
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Денонсация международных договоров и выход России из юрисдикции политизированного Европейского суда по правам человека не повлияли на уровень защиты прав россиян, заявил председатель ВС РФ Игорь Краснов.
"В связи с денонсацией ряда международных договоров Российской Федерации, в том числе повлекшей выход нашей страны из юрисдикции политизированного Европейского суда по правам человека, в конце прошлого года исключены разъяснения, основанные на положениях данных актов. Указанное не повлияло на уровень защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государства. Учитывайте это при принятии решений, не допуская их мотивацию ссылками на утратившие силу международные документы. Такие факты имеются", - сообщил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Россия
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
 
 
