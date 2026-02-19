Краснов рассказал о гуманизации правосудия в России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Только 26% осужденных получили в 2025 году реальные сроки, остальным назначены альтернативные виды наказаний, сохраняется тренд на гуманизацию правосудия, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется. Из общего числа осужденных в 2025 году реальное лишение свободы назначено лишь в отношении 26% (125 тысяч), при этом 320 тысяч осуждены к иным альтернативным видам наказаний. В каждом случае следует учитывать смягчающие обстоятельства, возможность исправления без изоляции от общества. В проявлении человечности к оступившемуся и заключается реализация принципа милосердия в правосудии", - отметил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.