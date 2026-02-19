Рейтинг@Mail.ru
14:05 19.02.2026 (обновлено: 14:06 19.02.2026)
Краснов рассказал о гуманизации правосудия в России
Краснов рассказал о гуманизации правосудия в России
россия, игорь краснов, общество
Россия, Игорь Краснов, Общество
Следственный изолятор. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Только 26% осужденных получили в 2025 году реальные сроки, остальным назначены альтернативные виды наказаний, сохраняется тренд на гуманизацию правосудия, заявил председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
"Общий тренд на гуманизацию уголовного правосудия сохраняется. Из общего числа осужденных в 2025 году реальное лишение свободы назначено лишь в отношении 26% (125 тысяч), при этом 320 тысяч осуждены к иным альтернативным видам наказаний. В каждом случае следует учитывать смягчающие обстоятельства, возможность исправления без изоляции от общества. В проявлении человечности к оступившемуся и заключается реализация принципа милосердия в правосудии", - отметил Краснов.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Глава Верховного суда назвал приоритетное направление развития правосудия
РоссияИгорь КрасновОбщество
 
 
