Краснов рассказал о доле отмененных и измененных судебных актов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает пяти процентов, в то же время порой выносятся приговоры, которые противоречат официальным актам толкования Верховного суда РФ, заявил председатель суда Игорь Краснов.