Краснов рассказал о доле отмененных и измененных судебных актов

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает пяти процентов, в то же время порой выносятся приговоры, которые противоречат официальным актам толкования Верховного суда РФ, заявил председатель суда Игорь Краснов.
"Важным критерием общественной оценки судебной системы является качество работы судей. В целом оно остается стабильным. Доля отмененных и измененных судебных актов по стране не превышает пяти процентов. Вместе с тем, по-прежнему выносятся приговоры, решения, постановления и определения, в которых содержатся различные правовые позиции по схожим делам и спорам. Порой они прямо противоречат официальным актам толкования высшей судебной инстанции, порождают целый ряд негативных последствий, вплоть до подрыва доверия к судебной системе и государству в целом", - заявил Краснов.
Он подчеркнул, что правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда РФ.
Сегодня в Москве проходит ежегодное совещание судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов. В совещании принимает участие президент России Владимир Путин.